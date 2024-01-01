Анна Ковальчук высказалась о браке сестры и Гарика Харламова

Не так давно стало известно, что у звезды сериала "Тайны следствия" Анны Ковальчук есть единокровная сестра Катерина. Она тоже актриса. Катерина Ковальчук прославилась после выхода на экраны комедийного сериала "Гусар", где главную роль сыграл юморист Гарик Харламов. Кстати, на съемках этого многосерийного фильма, как говорят, и завязались романтические отношения между Катериной и Гариком.

В 2024 году влюбленные официально оформили отношения. По случаю радостного события Харламов и Ковальчук закатили пышное торжество, пригласив множество не только родных и близких, но и представителей отечественного шоу-бизнеса.

В новом интервью Анна Ковальчук призналась, что в восторге от избранника сестры. "Я обожаю эту семью! Обожаю Катю и Гарика! Конечно, мы все работаем и не часто видимся, но мы все время на связи, мы посылаем друг другу смешные видеосообщения, и, когда есть возможность, встречаемся. Я думаю, что со мной зрители согласятся, что эту семью невозможно не обожать", - считает актриса.

Сама Анна Ковальчук получила известность благодаря фильму "Тайны следствия". Сложно поверить, что в этом году лента отмечает 25-летие. Анна продолжает работать в этом проекте.

"Популярность "Тайн следствия" объяснить невозможно. Это какое-то божье провидение! И, конечно, дисциплина очень важна и любовь. Вся наша команда очень любит "Тайны следствия", там какой-то невероятно большой заложен фундамент любви", - заявила артистка Starhit.