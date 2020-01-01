Михаил Ефремов подписал контракт на сумму 13 млн рублей

Михаил Ефремов возвращается к съемкам и уже готовится сыграть главную роль в фильме. Вышедший из колонии актер подписал контракт на сумму 13 миллионов рублей, компетентно сообщает Mash.

Появилась информация, что переговоры по возвращению прошли, договор подписан. Михаил Ефремов уже получил депозит в 3,5–4 миллиона рублей. Съемки начнутся в конце августа в Москве, а закончатся в Беларуси.

Пока же артисту нужно восстановиться, встать на ноги и подтянуть здоровье. Со слов близких, Михаил Ефремов планировал этим заняться после своего освобождения.

Напомним, известный актер вышел из колонии 9 апреля. После освобождения артист отметился в органах ФСИН по месту жительства и посетил больницу. Живет Михаил Ефремов с детьми и женой в шестикомнатной квартире в Плотниковом переулке в центре Москвы.

Отметим, что Михаил Ефремов оказался в тюрьме после того, как стал виновником смертельного ДТП в 2020 году. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и на своем внедорожник протаранил автомобиль курьера. Мужчина погиб на месте. Актер был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы, но вышел по УДО.