Эстонцы выстроились в очереди на КПП в Нарве ради шоппинга в России

Огромные очереди граждан Эстонии возникли на пограничном переходе в Нарве. Местные жители даже начали предлагать услуги по ожиданию в очередях – по тарифу 10 евро за час. Эстонцы стремятся в Ивангород за дешевыми товарами и техникой, передает RT со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Дошло до того, что министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро предложил взять пример с Финляндии и закрыть границу с Россией. Однако в последнее время даже на территории своей страны эстонцы продолжают активно приобретать российские товары, несмотря на значительную наценку.

По данным канала, граждане соседней страны активно скупают, к примеру, кашу "Фрутоняня": в России она стоит 156 рублей, в Эстонии – около 355 рублей (3.95 евро). Хлеб в Эстонии дороже вдвое. Так что эстонцы, закупив все необходимое в России, везут это домой на российском бензине, заплатив 65 рублей за литр вместо 141 рубля на своей стороне границы.