Психолог об отношениях Бородиной и Сердюкова: "Она свернет его в бараний рог"

Скоро Ксения Бородина выйдет замуж в третий раз. На сей раз ее избранником стал блогер Николай Сердюков. В Сети крайне негативно относятся к выбору ведущей. Многие поклонники прямо обращаются к ней, чтобы она хорошенько подумала прежде, чем пойти с избранником под венец. По их мнению, Николай пытается "вылезти" за счет популярности Ксении. А некоторые интернет-пользователи прямо называют Сердюкова альфонсом.

Сильно подпортил себе репутацию Николай, когда в эфир вышел новый выпуск шоу "Сокровища императора", в котором он вместе с Ксенией принял участие. Во время испытания Сердюков ругался и жаловался. Прочие участники даже назвали его быдлом и хамлом. В частности, негативно высказалась в адрес избранника Ксении Бородиной ведущая Дана Борисова. Она сказала: "Как с таким можно жить вообще? Просто идиот какой-то...".

Ксения Бородина же публично утверждает, что ее избранник добрый, мужественный и спокойный мужчина. Однако психолог Александра Миллер уверена, что в их паре по-настоящему мужская роль досталась Ксении.

"Бородина терпит, потому что она давно дала себе установку, что все сама. Это сильная личность, она лидер — и в их паре тоже. Роли здесь распределены иначе: Николай слабый, а она сильная. Именно она берет на себя больше мужских функций. Согласитесь, истерики и скандалы — это больше женская доля", - считает эксперт.

При этом психолог уверена, что Сердюков достаточно умен, чтобы не повторять ошибок своих предшественников. В частности, специалист уверена, что вряд ли Николай будет изменять Ксении. А та, в свою очередь, со временем окончательно укажет ему его место. "Чуть позже она свернет его в бараний рог, мы все увидим", - уверена Миллер.

Она считает, что отношения с Бородиной выгодны Сердюкову. "Сердюков нестабильный, истеричный, эгоцентричный. Я вижу его слабую позицию в этой паре, и опираться на него она не может. Ее оправдания — это временная история, скоро ей надоест", - заявила специалист Woman.ru.