Украина больше не будет отмечать День защиты детей 1 июня. Празднование отменил своим указом Владимир Зеленский.

Праздник отмечался на Украине одновременно с Россией на протяжении 27 лет. Теперь же, согласно документу, опубликованному на сайте Зеленского, украинцы буду отмечать День защиты во Всемирный день ребенка - 20 ноября.

Украинские власти активно борются со всем, что связано с Россией. Киевский режим сносит памятники и переименовывает географические объекты, а также запрещают использование русского языка. Кроме того, Киев переносит праздники, в том числе религиозные, чтобы не отмечать их в один день с Россией.