Раскол в семье Бекхэм: все началось со свадьбы

В Сети уже давно муссируются слухи о проблемах в отношениях семейства Бекхэм с невесткой, женой старшего сына Бруклина, Николой Пельтц. Якобы Бруклин разорвал отношения с близкими ради любимой женщины, которая так и не смогла найти общий язык со свекровью, известной певицей и модельером Викторией Бекхэм.

А теперь появились новые скандальные подробности об отношениях Виктории и Николы. Сообщается, что раскол начался во время свадьбы влюбленных. Молодожены должны были исполнить первый танец под живое исполнение песен друга семьи Марка Энтони. Однако вместо Николы на сцену позвали Викторию. Мало того, что ее при всех назвали самой красивой женщиной в зале, так еще и в итоге Виктория вместо Николы станцевала с Бруклином. В итоге Пельтц в слезах выбежала из зала, передает People.

"Никола была уверена, что Виктория сделала это нарочно. Она знала, что танец заранее готовили для нее и Бруклина, но Виктория тайно изменила планы", - рассказали в окружении Пельтц.

Сообщается, что гости были в шоке от произошедшего. В зале воцарилась гробовая тишина. "Это был настолько ошеломляющий момент, что все в комнате были в абсолютном шоке. Можно было услышать, как падает булавка", - сообщили знающие люди.

Вообще, говорят, конфликт между Викторией и Николой зародился еще во время подготовки к свадьбе. Тогда Пельтц отказалась надевать подвенечное платье бренда будущей свекрови. По слухам, Николе не нравилось, что Виктория пытается вмешиваться в организацию торжества.

Однако позже конфликт, казалось, завершился. Одно время большое семейство вместе выходило в свет, оставляло друг другу в соцсетях теплые комментарии.

Но недавно, похоже, снова что-то случилось в семье. Так, ни Бруклин ни Никола не поздравили публично Викторию с Днем матери, а юбилей Дэвида, которому исполнилось 50 лет, проигнорировали. Они ни явились на праздник в честь его дня рождения, ни отметились в соцсетях с поздравлениями. Говорят, Никола считает свекровь и свекра токсичными и настроила Бруклина против родителей.