В МВД напомнили об ответственности за преступления под влиянием мошенников

ФСБ задержала шестерых россиян, которые устраивали диверсии по заданию украинских спецслужб. Молодые люди стали жертвами телефонных мошенников. Вначале наших соотечественников заставили перевести деньги, затем шантажировали. Притворившись полицейскими, угрожали привлечь родителей к уголовной ответственности за госизмену. Опубликована переписка с мошенниками и видео допросов.

Для матери это слышать страшно. Но мошенников материнские слезы не волнуют. Их схема уже отработана. Звонок или сообщение, чаще всего в мессенджере. Втираются в доверие. И вот, пока родители отвлеклись, подростки с их телефона переводят на так называемые "безопасные счета" крупные суммы. Не осознавая, куда деньги идут. Это лишь один из вариантов той самой опасной переписки с преступниками:

((М)) Вы знаете пин-код от карты мамы? ((Р)) Да. Только я не знаю пароль от личного ее кабинета, так как она сама его не помнит. ((М)) Возьмите телефон мамы, нужно кое-что проверить. ((Р)) Хорошо, сейчас возьму. ((Р)) Артем Николаевич, а эти деньги, которые я перевел, они же вернутся, правильно? ((М)) Да, вернутся, в течение ближайшего времени.

Но деньги не вернулись. А молодого человека мошенники перевели на уровень выше, как в компьютерной игре. И ему пишет уже якобы сотрудник ФСБ. Якобы деньги парень перевел не во благо чего-то, а прямиком ВСУ. За подобное действительно в нашей стране грозит уголовная ответственность. Предлагают сотрудничать - по факту глубже затягивают жертву в свою игру.

Облил и поджег. Два железнодорожных локомотива в Тюмени, охваченные пламенем, снимал на телефон – для отчетности. И, конечно, фото на месте преступления, где был не один. Два молодых человека и две девушки. Все почти ровесники 21 и 22 года. Все они задержаны. А эта девушка в Великом Новгороде задание получила в преддверии Дня Победы. Который вызывает ненависть у киевских националистов. После разговора с мошенниками девушка попыталась поджечь одно из сооружений, предназначенных для проведения праздничных мероприятий.

Глупость, детская ошибка – но в МВД напоминают: даже под влиянием мошенников - это терроризм. И за преступление придется отвечать перед законом. Минимальное наказание 10 лет лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения.

"В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ. Спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе соцсетях и мессенджерах. Пользуясь неопытностью молодых людей, вербовщики провоцируют их на совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Запомните: сотрудники правоохранительных органов никогда не станут звонить вам через мессенджеры, требовать по телефону сообщить ваши персональные данные или дистанционно привлекать к участию в оперативных мероприятиях", - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Возможно, сейчас родителям стоит чаще проводить беседы о безопасности со своими детьми. А детям - с пожилыми родителями.