Более 70 тысяч московских школьников сдали ЕГЭ по русскому языку

Сегодня более 70 тысяч московских школьников - как и по всей стране - сдавали второй обязательный Единый госэкзамен по русскому языку.

В столице организовали 359 пунктов. На выполнение заданий отвели три с половиной часа. В экзамене - две части: тестовая и сочинение. Впервые самостоятельно искать тему не нужно - она указана в варианте.

Кроме того, среди бесспорно важных нововведений этого года - QR-коды, установленные на входе. С помощью которых можно сообщить о любых нарушениях. Также за ходом экзаменов теперь могут следить и представители родительских комитетов.

"Москва - один из флагманов. Для нас важно создать комфортные, хорошие условия для наших ребят", - отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.