Более 15 человек задержаны за фальсификацию экзаменов для иностранцев

Экзамен по русскому языку сдают не только школьники, но и мигранты, желающие работать в России. Однако не все на деле знают язык. Полиция задержала 17 человек по делу о фальсификации результатов тестов по русскому языку для иностранцев. Одним из фигурантов стал директор центра международного тестирования РУДН.

Все 17 человек - сотрудники Центра тестирования мигрантов столицы, а также Тульской, Самарской областей и Пермского края, отныне подозреваемые трех уголовных дел. Им предъявлены обвинения в незаконной миграции и организации и участии в преступном сообществе.

Конвейер работал безотказно. Желающих получить заветный документ - хоть отбавляй. Роли были заранее распределены: одни искали желающих поскорее пройти экзамен. Их приводили к "своим" же сотрудникам, которые и проводили так называемый экзамен. Другие - подделывали видео доказательства.

Что было после - уже установлено следователями. Пошагово. И доказано. "Сфальсифицированные участниками преступного сообщества поддельные экзаменационные материалы вместе с денежными средствами и копиями документов иностранных граждан и лиц без гражданства направлялись в международный центр языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов, сотрудники которого, достоверно зная о фальсификации, принимали решение о выдаче вышеуказанных сертификатов", - отметила Светлана Петренко, официальный представитель СК России.

За всё время существования группы сертификат о пройденном экзамене на знание русского языка, истории России и основам законодательства Российской Федерации получили 200 иностранных граждан. Сфальсифицированный документ они использовали для получения патента на работу, временное проживание на территории нашей страны, вида на жительство и даже гражданства России. Всем участникам аферы предъявлены обвинения. Им грозит тюремный срок. Двух организаторов заключили под стражу.