Француженка родила своего 10-го ребенка в перинатальном центре Коммунарка

Москвичка с прекрасным именем Женевьева. В перинатальном центре Коммунарка на свет появился 10-й ребенок французской семьи Сорлин, которая переехала в нашу страну в 2015. Почему Елисейским полям они предпочли Россию?

Эта дружная команда - не группа школьников на экскурсии. А одна большая семья. В которой еще совсем недавно было 9 детей. Во главе с папой - Фабрисом - идут при параде. Мальчики с красивыми подтяжками, девочки в платьях. Спешат в перинатальный центр Коммунарка к маме, которая родила им еще одну сестренку. Пока все в волнительном ожидании, врачи делают финальный обход перед выпиской.

Изабель с мужем переехали в Россию из Франции 9 лет назад. Фабрис у себя на родине в Бордо организовывал митинги против однополых браков. Из-за этого от якобы прогрессивных французов посыпались угрозы в адрес его семьи, которой Фабрис рисковать не стал. Собрали вещи и поехали в страну, к которой всегда испытывали симпатию. Поменяли место жительства, но не изменили своему жизненному настрою - чем больше детей, тем лучше.

"В России это мой четвертый уже. Мы решили в Коммунарке рожать ребенка, потому что у меня есть подруга, которая родила здесь. Она мне сказала, что это очень прекрасный центр", - говорит Изабель Сорлин.

Выбор врача был тоже простым - по фотографии. Акушер оказалась похожа на маму Изабель.

"Изабель предупреждала, что в какой-то момент у нее родовая деятельность может остановиться по практике прошлых родов. Мы обошлись без медицинских вмешательств. Наш центр настроен на роды мягкие, естественно, соответственно наши 10-е роды прошли естественно", - рассказала Наталья Ушакова, врач акушер-гинеколог перинатального центра Коммунарка.

Муж Фабрис не только присутствовал при родах, но и перерезал пуповину. В коробке все, что нужно сразу после рождения ребенка. Подгузники, пеленки, бутылочки.

Свою новую сестренку с нетерпением ждет дружная команда мальчишек и девчонок. И торжественный момент. Дочку вручают счастливому папе.

Хоть и в десятый раз, но все как в первый. В маленьком комочке дружная семья старается разглядеть родные черты. Как будто гадают: на кого больше похожа их Женевьева. А Фабрис не сдерживает эмоций и благодарит врачей Коммунарки:

"Я никогда не беспокоился, потому что первый раз, когда я провожал жена, я сразу видел, что клиника очень хорошая, очень современная".

А братья и сестры этой малышки ждут не дождутся, когда уже можно будет играть с новой сестренкой. И хоть мама-героиня пока не решилась на 11 ребенка, врачи все же хитро улыбаются и снова ждут семью в клинике за еще одним комочком счастья.