В Москве на два дня закроют участок Калужско-Рижской линии метро

Вниманию пассажиров метро. В ближайшие выходные на Калужско-Рижской линии поезда не будут ходить между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская". Связано это со строительством пересадки на будущую станцию "Академическая" Троицкой линии.

На всем протяжении закрытого участка пассажиров будут перевозить бесплатные автобусы особо большого класса. Для них организуют участки выделенных полос. На некоторых улицах нельзя будет парковаться. Пассажирам при повторном входе в метро платить не придется. В обычном режиме линия заработает в понедельник. Такие же ограничения запланированы на 7 и 8 июня.