Настойчивое желание Владимира Зеленского лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным объяснил Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза России считает, что глава киевского режима надеется таким образом легитимизироваться.

Как написал Медведев в Telegram, Зеленский разговором с законными руководителями стран обеспечивает "мощную легитимацию насекомого за счет авторитета присутствующих". Кроме того, просроченный президент пытается таким образом отсрочить выборы, а также дать сигнал своим националистическим элитам: коней на переправе не меняют.

Способ выживания Зеленского Медведев сравнил с миром насекомых: тем же принципам следует тля, вступая в отношения симбиоза с муравьем. Муравьи (в виде макронов, мерцев, стармеров и иных перепончатокрылых) "пасут" тлю, получая от нее взамен выделения, содержащие кокаин, пишет зампред Совбеза.

Также Зеленский надеется обеспечить себе неприкасаемость в будущем. Он ошибается, уверен Медведев. Нацистские преступники, подписавшие акт капитуляции, все равно были повешены по приговору Нюрнбергского трибунала, напомнил зампред Совбеза.