Собянин: На основе опыта Москвы утвержден национальный стандарт видеонаблюдения

По инициативе Москвы утвержден Национальный стандарт видеонаблюдения. Он поможет регионам перенимать опыт, накопленный в столице за 10 лет использования камер. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице ВКонтакте.

В стандарте зафиксированы единые технические требования к камерам и их размещению. Также он определяет, как собирать данные о времени и координатах выявленных замечаний, чтобы они были максимально объективными.

В Москве видеонаблюдение используют для безопасности и комфорта жителей и гостей города. Также с помощью камер мониторят соблюдение правил строительства, торговли и услуг, в сфере ЖКХ и благоустройства. Специалисты ведут контроль без личного выезда на место. Действия, которые раньше занимали несколько часов, теперь выполняются за пару минут.

