В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Кондрашовка Харьковской области, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Ранее российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО. В частности, благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Запад" в Харьковской области освобожден населенный пункт Строевка. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Гнатовка в Донецкой Народной Республики. Еще один пункт в ДНР, Шевченко, освободили подразделения группировки ВС России "Центр".

Также в Донецкой республике освобожден и зачищен еще один поселок Редкодуб. Практически дожаты гарнизоны ВСУ в Часов Яре, Красноармейске и Дзержинске.

Кроме того, упреждающим ударом в полном составе ликвидирован отряд ВСУ, который направлялся к российской границе. Взорваны позиции бандеровцев в Юнаковке и Алексеевке.