МИД раскрыл причины истерики Киева перед вторым раундом переговоров

Истерику Киева перед вторым раундом переговоров в Стамбуле объяснила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, украинская сторона привычно пытается набить себе цену.

Захарова напомнила, что такую же истерику и неконструктивный шум Киев устроил и перед первым раундом переговоров. И относиться к украинским эскападам следует соответственно.

Представитель МИД уточнил, что Киев своим поведением пытаются опять что-нибудь выторговать, привлечь к себе внимание. Киевский режим хочет набить себе цену, хотя каждый раз набивает себе шишки. Что же касается российской позиции, то она конструктивна и изложена на высшем уровне, сказала Захарова в эфире Первого канала.