Актриса Светлана Светикова родила третьего ребенка

Светлана Светикова родила дочь. Радостной новостью популярная актриса поделилась в своем официальном телеграм-канале. Она опубликовала фотографию, на которой запечатлела новорожденную кроху.

"Мы вместе. Моя Лу", - коротко написала счастливая Светлана.

Также она сообщила, что родила еще 28 мая. Причем процесс оказался непростым, однако все в итоге хорошо, поспешила успокоить фанатов Светикова. Также она рассказала, что уже выписалась из роддома.

В комментариях многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах и поздравлениях. Фанаты пожелали здоровья Светиковой и малышке и быстрого восстановления после родов.

Напомним, что о третьей беременности актрисы стало известно в конце прошлого года. Светлана Светикова умудрялась работать даже с сильно округлившимся животом.

От фигуриста Алексея Полищука у Светланы Светиковой двое сыновей: 11-летний Милан и семилетний Кристиан.

Светлана Светикова одно время считалась одной из самых красивых и востребованных артисток. Ее Эсмеральда из мюзикла "Нотр-Дам де Пари", по мнению зрителей, лучшая среди прочих версий этого музыкального спектакля. Кроме того, имело успех участие Светланы в танцевальном шоу со звездами.