Песков: Российская делегация будет ждать представителей Киева в Стамбуле 2 июня

Российская делегация отправляется в Стамбул и в понедельник будет готова к продолжению прямых переговоров с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Москва рассчитывает, что сторонам удастся обсудить оба проекта меморандума - и российский, и украинский.

При этом, подчеркнул Дмитрий Песков, Россия не будет обнародовать детали своего меморандума.

Представитель Кремля также вновь высказался о возможности встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. По его словам, такое возможно, но сначала должен быть достигнут прогресс на прямых переговорах делегаций двух стран.

"Президент Путин говорил неоднократно, что принципиально он „за“ контакты на высшем уровне, безусловно, они востребованы. Но они должны быть подготовлены", - сказал Песков (цитата по "Интерфакс").