Собянин: Сотрудничество промпредприятий с вузами делает обучение эффективнее

Московские промышленные предприятия активно сотрудничают с ведущими вузами страны и заключили уже больше тридцати соглашений.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, такое партнёрство позволяет студентам получать не только теоретические знания, но и практические навыки благодаря участию в реальных проектах. Молодые специалисты становятся более востребованными на рынке труда, а компании находят перспективных сотрудников и решают актуальные производственные задачи.

3 года назад в Москве запустили проект "ТехноСтажировка", благодаря которому производственную практику прошли уже свыше полутора тысяч человек. В нём участвуют более 65 компаний из различных сфер, например, космический центр имени Хруничева или косметическая фабрика "Свобода".



