Дочь Кончаловского: "Я верю, что душа человека выбирает, у кого родиться"

Мария Михалкова-Кончаловская - дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера, продюсера, актера Егора Кончаловского.

Они регулярно давали совместные интервью, снимались всей семьей в фотосессиях. На протяжении многих лет казалось, что это идеальная семья. Однако спустя время Кончаловский и Толкалина разошлись. Тем не менее, актриса и режиссер сумели сохранить человеческие отношения и неизменно появлялись на значимых для их дочери мероприятиях.

Поначалу Мария пошла собственным путем, отказавшись шагать по проторенной мамой-актрисой и папой-режиссером-продюсером дорожке. Она занялась модой и искусством. Однако актерство все же догнало Марию. Вначале она снялась во втором сезоне сериала "Обоюдное согласие", а сейчас на экраны выходит мистический триллер "Исчезнувшая".

В новом интервью дочь Егора Кончаловского призналась, что совмещать актерство и искусство - настоящее испытание. "Это требует дисциплины, потому что ни одну из сфер не хочется "отпускать" или делать вполсилы. Поэтому я постоянно ищу баланс, чтобы не застаиваться и развиваться в обеих", - объяснила Мария.

Кроме того, не скрывает она, имеет вес и ее фамилия. Она налагает определенные обязательства, ответственность и даже оказывает давление, особенно в молодости, когда еще не до конца знаешь себя. Актриса призналась, что у нее порой было ощущение, что нет права на ошибку.

"Я верю, что душа человека выбирает, у кого родиться. Я горда и рада, что продолжаю большую и значимую династию... Тем не менее, у меня есть свой путь. Я много работаю, и мое имя помогает мне двигаться вперед. Это — большая удача и дар. Но важно правильно воспользоваться этой возможностью и продолжать трудиться", - заявила Михалкова-Кончаловская "Теленеделе".