Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Овны

Лето начинается с неожиданностей - но разве не за это вы его любите? Возможно, вы измените свои планы на выходные или спонтанно окажетесь в новой компании.

Тельцы

Вы наверняка захотите стартовать в лето с генеральной уборки – не только в доме, но и в жизни. Сегодня хорошо наводить порядок во всем - и на полках, и в голове.

Близнецы

Вас кто-то позовет в дорогу, на встречу, в новый проект на работе. Присмотритесь - именно из таких спонтанных идей рождаются лучшие июньские приключения.

Раки

Этот понедельник хорошо начать с ревизии расходов денег и вашей энергии. Не тратьте силы на объяснения - просто пересмотрите бюджет, привычки, список друзей.

Львы

У представителей этого знака день может начаться сложно и нервно, но уже к вечеру все встанет на свои места. Не бойтесь менять маршрут - Луна в Деве поможет все систематизировать.

Девы

Как ни странно, все ваши мысли будут не о работе, а об отдыхе. Попробуйте начать планировать отпуск, составлять списки – это создаст приятное предвкушение.

Весы

Лето манит вас к друзьям, новым знакомствам, общению. Но день может преподнести сюрпризы: люди сегодня будут что-то забывать, срывать договоренности.

Скорпионы

День хорош для составления рабочих планов на все лето. Когда вы планируете отдыхать, кто будет вас замещать, какие дела нужно выполнить в первую очередь?

Стрельцы

Летние перспективы выглядят заманчиво: захочется изучать маршруты, обсуждать творческие идеи. Доверяйте спонтанным мыслям - они принесут что-то ценное.

Козероги

Партнер или родственники могут повести себя непредсказуемо, но это не повод для паники. У вас есть сила, чтобы спокойно и четко все разрулить.

Водолеи

Хороший день для честного разговора с партнером или с собой. Луна подсказывает: стоит прислушаться к себе и оценить, что для вас сейчас самое важное.

Рыбы

Сегодня нелегко общаться, особенно с коллегами. Погружайтесь в дела и поменьше участвуйте в общих разговорах - это принесет вам намного больше пользы.