Боевики ВСУ понесли большие потери во время штурма российскими войсками Кондрашовки в Харьковской области. Украинские военные пустились в бегство из населенного пункта, занятого российскими военнослужащими, заявил министр обороны России Андрей Белоусов

Глава Минобороны обратился к командованию и личному составу 121-го мотострелкового полка, занявшего поселок. Белоусов подчеркнул, что бойцы, проявляя храбрость и самоотверженность, успешно ведут освободительные бои на купянском направлении.

Минобороны России сообщило о взятии Кондрашовки под контроль 30 мая. Белоусов заявил, что более 3600 бойцов полка награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия за мужество и отвагу при выполнении поставленных задач.