Срочную эвакуацию объявили власти Сумской области из-за российского наступления

Жителей Сумской области Украины призвали не откладывать срочную эвакуацию. Призыв опубликовал в соцсети глава назначенной Киевом областной военной администрации Олег Григоров.

Власти признали, что решение непростое. Однако эвакуироваться надо срочно, так как жизнь - самая высокая ценность, заявил чиновник. Григоров также написал, что ситуация на фронте "сложная, но контролируемая".

Глава администрации позже уточнил, что 500 жителей приграничных населенных пунктов уже эвакуированы. Украинские аналитика ранее предупредили о скором наступлении ВС России в Сумской области, добавив, что ситуация обостряется с каждым днем.