Путин обсудил с Совбезом лекарственное обеспечение

Лекарственное обеспечение как одну из важнейших составляющих нацбезопасности сегодня обсудили на Совбезе России. Оперативное совещание по видеосвязи из Кремля провел Владимир Путин.

В беседе приняли участие спикеры обеих палат парламента, председатель правительства, главы силовых ведомств и члены администрации президента.

"Уважаемые коллеги, добрый день. У нас в повестке дня оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности сегодня вроде бы сугубо мирные вопросы - вопросы здравоохранения, но на обеспечение суверенитета, безопасности России, особенно связано с обеспечением лекарственными препаратами, вопрос не праздный в сегодняшних условиях", - отметил Путин.