Наташа Королева изменилась до неузнаваемости

Завтра, 31 мая, Наташа Королева отметит день рождения. Популярной певице исполнится 52 года, но кто даст?! Артистка поражает своей энергией и жизнелюбием. Наташа Королева много работает, ее график расписан на недели вперед. Исполнительница записывает новые песни, а также успешно выступает со старыми хитами. Останавливаться она явно не намерена.

Так, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Наташа Королева презентовала новую песню. "В моем далеком детстве первая песня, с которой я вышла на профессиональную сцену, называлась "Мир без чудес черно-бел"! Видимо, это моя миссия - разукрашивать наш мир шальной яркими звуками и красками, заряжать добрыми вибрациями, дарить, пусть маленькую, но надежду на то, что в нашем мире есть место чуду и сказке! В преддверии своего др ловите новую песню! Очень личную для меня!!!" - сообщила Наташа Королева.

Перед многочисленными подписчиками певица предстала с непривычным макияжем и с яркими рыжими волосами. Судя по комментариям, не все узнали артистку. Одни поклонники поначалу сочли, что перед ними Анастасия Стоцкая. Другие нашли схожесть с Ларисой Долиной. А кто-то и вовсе счел, что от Королевой "совсем мало что осталось". Некоторые уверены, что Наташа просто перестаралась с фильтрами.

К слову, ранее общественность беспокоилась за единственного сына Королевой Архипа Глушко. По мнению интернет-пользователей, с тех пор, как он женился на бывшей стриптизерше Мелиссе Фокс, молодой мужчина сильно прибавил в весе.