Киевский режим в своем проекте меморандума по мирному урегулированию конфликта предлагает России прекращение огня на суше, на море и в небе. Об этом в пятницу, 30 мая, рассказал осведомленный источник.

По словам собеседника The New York Times, украинская сторона настаивает на полном прекращении боев, при этом мониторинг соблюдения этого режима должен будет осуществляться международными партнерами.

При этом конкретные государства или международные объединения, на которые может быть возложен этот мониторинг, источник газеты не назвал.

Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что резкие заявления из Киева с критикой в адрес Москвы на фоне разработки мирного меморандума — это "прямая история о том, как идет шоу". Она напомнила про актерское прошлое Зеленского, который "всю свою жизнь был заточен на аплодисменты, лайки и какую-то такую реакцию внешнего проявления".

Вслед за этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил подготовку нашей делегации к переговорам в Стамбуле, подчеркнув, что Москва не будет обнародовать детали своего меморандума.