10 звезд, которые никак не найдут мужа: Волочкова потянулась за бокалом

Наталья Рудова, Евдокия Германова, Надежда Сысоева, Светлана Камынина, Юлия Михалкова, Алла Михеева, Татьяна Орлова… Они известны и успешны, но мужа всё никак не найдут. А некоторые уже и не ищут, считая, что одиночество — это жизнь для себя и в своё удовольствие, в отличие от тяжкого марафона под названием "семья".

Наталья Рудова

Трудно поверить, что красавица Наталья Рудова никогда не была замужем. Казалось бы, где глаза мужчин?

"Наталья Рудова, ну удивительная, красивая, обаятельная, талантливая. Там должно быть уже печатей, не знаю, пять или шесть в паспорте, но пока ни одной нет", - говорит Андрей Ковалев, бизнесмен.

Тогда, может, дело не в мужчинах, а самой актрисе? Говорят, у Натальи очень высокая планка по отношению к потенциальным избранникам, особенно к их кошельку.

"Вокруг неё всегда есть мужчины, но это мужчины не простые. Обычный тракторист из деревни не завоюет её сердце, не привлечёт её внимание. Потому что вокруг неё кого мы видим? Это олигархи, это какие-то артисты, это очень богатые, очень известные люди", - говорит радиоведущий Дмитрий Морозов.

В любовники Рудовой записывали актёра Кирилла Сафонова, певцов Дмитрия Колдуна и Кирилла Туриченко. И что теперь? Бывшие мужчины актрисы счастливо женаты. А Рудова всё ходит в невестах.

Не так давно Наталья Рудова попала в скандал. Светские хроникёры нашли на сайтах по предоставлению эскорт-услуг якобы анкеты популярных актрис, певиц и телеведущих. Была в том списке и Рудова. Сама актриса, естественно, всё гневно опровергла, но осадочек, как говорится, остался.

Сегодня Наталье Рудовой 41 год. Ни мужа, ни детей у неё так и нет. В окружении актрисы говорят, что и желающих сорить деньгами ради блондинки становится всё меньше.

"Просто хочется немножко таким девчонкам пожелать, наверное, как-то понижать, не то что себя как-то ломать, но немножко более быть гибкими к мужчинам. Как-то понимать, что ничего страшного, если сейчас всего нет, можно же и вместе заработать", - говорит модель, певица Анна Калашникова.

Увы, молодость проходит даже у самых красивых женщин. Со временем придётся расставлять приоритеты. Что именно тебе нужно? Богатая жизнь или крепкая семья? И тут каждый выбирает по себе.

Мирослава Карпович

Актриса Мирослава Карпович прославилась в сериале "Папины дочки", где играла кокетку Машу, которая мечтала выйти замуж за богатого мужчину. Шли годы. Мирослава из школьницы превратилась во взрослую женщину. А вот мечта выйти замуж пока так и остаётся мечтой.

О Мирославе все таблоиды заговорили некоторое время назад, когда у неё закрутился роман с Павлом Прилучным. Дело в том, что на тот момент актёр был женат на Агате Муцениеце. Павел вскоре развёлся. Все думали, что он вот-вот поведёт под венец Мирославу. Больше всего так думала, конечно, сама актриса. И Прилучный женился. Только не на ней, а на Зепюр Брутян. Мирослава же осталась ни с чем.

Прилучный в новом браке стал отцом в третий раз. А вот о романах 39-летней Карпович ничего не слышно. Она с головой ушла в работу, играет в кино и антрепризах. Желаем Мирославе и в жизни найти замечательного мужа.

Татьяна Орлова

Татьяна Орлова появилась на экранах довольно поздно, когда ей уже было 50 лет. Точнее, она снималась и раньше, но редко и совсем не метко. А вот с возрастом её актёрский потенциал раскрылся во всей красе. Орлова сразу влюбила в себя зрителей. Любой эпизод, как, например, в скетчкоме "Одна за всех", она делала незабываемым.

Поклонники кинулись изучать биографию Татьяны. И выяснили, что за свои 68 лет актриса никогда не была замужем. Более того, не удалось ничего найти про её романы с кем-либо из мужчин. Орлова тщательно скрывает свою личную жизнь.

"Это её выбор сознательный, потому что она всё теперь положила на весы профессии. А в личной жизни, мне кажется, она настолько обжигалась много, что сейчас предпочитает, только не падайте в обморок, любовь собак. Вот для неё собаки - самые близкие существа", - говорит Андрей Житинкин, театральный режиссер.

Евдокия Германова

65-летняя Евдокия Германова тоже никогда не была официально замужем. Актриса рассказывала, что ещё в студенчестве сбежала из-под венца. Ходили слухи о её романе с молодым Валерием Николаевым, с которым она снималась в фильме "Ниагара".

Позже Германова несколько лет жила с актёром Сергеем Германом, но разошлась с ним, обвинив в рукоприкладстве. Свою личную жизнь актриса обычно не комментирует. Но однажды, когда давала интервью о своей подруге Розе Сябитовой, которую якобы тоже бил муж, проговорилась.

"Вы знаете, не она одна выбирает неправильных мужчин. Я уже тоже смею так говорить. У меня опыт тоже странный в этом смысле", - разоткровенничалась Германова.

Бывший гражданский муж Германовой, кстати, заявил, что никогда не поднимал на неё руку. Не доказали это и в полиции, куда обратилась Германова. Возможно, в расставании с мужчинами был виноват непростой характер актрисы.

"Я даже знаю, что она очень многим нравилась. Причём нравится именно хрупкость, миниатюрность. Очень богатые, яркие бизнесмены влюблялись в неё. Но, как только они понимали, что это внешняя хрупкость, а там внутри сталь и характер, вот тут сразу возникали, наверное, проблемы", - говорит Андрей Житинкин.

В 55 лет Германова усыновила полуторагодовалого мальчика из детского дома. Решила: раз не получилось создать семью, она хотя бы ощутит радость материнства. Но радость оказалась недолгой. Когда мальчик подрос, он, по словам актрисы, стал неуправляемым. Воровал, грубил и даже угрожал ей ножом. В итоге Евдокия Германова заявила, что её приёмный сын болен шизофренией, и отдала его обратно в детдом.

Многие осудили Германову. Но, возможно, актриса просто физически не может жить с кем-то. Вопреки мнению, что все женщины мечтают о семье, встречаются среди них и одиночки. Сейчас Евдокия Германова продолжает играть на сцене и в кино. А про своё прошлое говорит философски.

"Это умение личный опыт сделать, обработать его, осмыслить. И сделать его как урок не только для себя - для других", - говорит сама Германова.

Алла Михеева

Телеведущая и актриса Алла Михеева стройна и мила. Признаётся: ничего со своим лицом и телом она не делала ни с помощью косметологов, ни с помощью хирургов.

"Вы что, мне ещё рано об этом думать. Но я думаю, когда я стану супервзрослой, как Джулианна Мур, то косметология сделает такой прогресс, что я буду по-прежнему молодая, как сейчас. Я в этом уверена", - говорит Алла Михеева.

Но привлекает Михеева больше не внешностью, а своим образом. Её шутливые репортажи заставляли народ гадать: Алла реально такая дурочка или это тщательно спланированный образ?

"Это такая вот глупышка, которая задаёт всем бестактные вопросы. И в плане личной жизни она ничего не афиширует. И даже если у неё появится какой-то, может быть, мужчина, или будущий жених, или ещё кто-то, всё равно будут вопросы: это она реально выбрала, или это всё-таки показуха, или это всё-таки для образа?", - объясняет радиоведущий Дмитрий Морозов.

Но пока женихов рядом с Аллой не видно. Сейчас женщины не стремятся замуж, чтобы просто выйти замуж, и уже не ищут мужчину как добытчика. Многие женщины, тем более знаменитые, сами кого хочешь обеспечат. Звёзды просто хотят настоящей и взаимной любви, а с ней не так всё легко и просто.

Сегодня 39-летняя Алла Михеева много работает, а всё свободное время тратит на путешествия. Говорит, что у неё просто нет времени строить отношения.

Леди Гага

Знаменитая певица Леди Гага тоже в свои 39 лет не замужем. За границей, правда, к этому подходят проще, там часто заводят семьи после сорока.

Мужа у Гаги хоть и нет, зато романов было - и не сосчитаешь. Точнее, сосчитать вполне можно, ведь каждые новые отношения певица отражала в своих песнях. Вначале писала о любви, а как роман заканчивался - о разочаровании в ней.

Приписывали Леди Гаге и роман с Брэдли Купером. Всё началось после того, как певица и актёр снялись в главных ролях фильма "Звезда родилась". Говорят именно из-за Гаги Брэдли бросил российскую супермодель Ирину Шейк, с которой встречался много лет. Тогда на страничке певицы появились сотни разгневанных сообщений от русских поклонников Ирины Шейк. Но до загса Купер и Гага так и не дошли.

А, может, и хорошо, что пока певица не замужем? А то поставит печать в паспорт и перестанет писать яркие песни. Ведь, как известно, все счастливые семьи счастливы одинаково. Не о завтраках же в постель любимому и совместных просмотрах телесериалов на диване писать? Так что пусть Гага ещё немного поразочаровывается в любви и сочинит новые классные песни.

Надежда Сысоева

"После 40 лет жизнь только начинается". Слова из знаменитого советского фильма можно взять на вооружение бывшей участнице шоу "Камеди Вумен" Надежде Сысоевой. Возможно, её Гоша, он же Жора, он же Гога, уже ждёт артистку в электричке. А то пока ей всё больше Саши попадаются. Речь идет о скандальном романе Надежды с блогером Сашей Стоуном.

Разница в 15 лет в пользу Сысоевой парочку не смутила, они начали встречаться и отправились вместе участвовать в экстремальном телешоу. Возможно, Надя и Саша хотели показать пример идеальных отношений.

Однако всё получилось наоборот. Стоун и Сысоева обрели целую армию хейтеров. Они постоянно устраивали истерики на проекте, требовали к себе особенного отношения и настраивали других участников друг против друга. И это были цветочки. На проекте Стоун начал флиртовать с Анной Седоковой.

"Ну понятно, Седокова - это вечное желание секса. Всё напоказ, любой Стоун не устоит. Он думал: "Ну я хоть чуть-чуть попользуюсь, чуть-чуть потрогаю. И то хорошо, буду помнить, что "ВИА Гру" мацал в тёмном углу". Но для его девушки, для Надежды, конечно, это уже должно было быть таким чётким маячком, что надо разбегаться", - говорит Эвелина Блёданс.

Они и разбежались - сразу после телепроекта. Сегодня сердце Саши Стоуна, как он сам говорит, свободно. Сорокалетняя Сысоева тяжело переживает разрыв с молодым любовником. К тому же ходили слухи, что Стоун просто использовал её, чтобы получить больше подписчиков. Сейчас Надежда потихоньку возвращается к работе и светским дорожкам. А насчёт возраста, не поздно ли ещё встретить свою половинку, артистка уверена, что никогда не поздно.

"Я думаю, всё равно всё зависит от человека. Как он хочет, в каком возрасте, всё так и получится", - говорит сама Сысоева.

В этом случае, действительно, лучше поздно, чем никогда.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова плавными шагами, точнее сказать, мощными шпагатами приближается к полувековому юбилею. А до загса её так никто и не довёл.

"Знаете, вот Настя Волочкова, мне кажется, причина того, что она никогда не была замужем, в том, что она слишком, может быть, популярная, слишком эпатажная. И мужчины так вот, с опаской на неё смотрят", - рассуждает Андрей Ковалев, бизнесмен.

Хотя свадьба у Волочковой была пышная и дорогая с бизнесменом Игорем Вдовиным. Правда, штамп в паспорте парочка поставить забыла, поэтому спустя пару лет они легко разбежались без судов и последствий. С тех пор Волочкова перебирает любовников как перчатки. Только вот ни с кем больше чем на два месяца балерина задержаться не может.

"У меня остановка произошла в поиске, остановка. Я в своей жизни прошла очень много людей, с которыми у меня были серьёзные отношения. Я жила и с олигархами, и с альфонсами", - говорит сама Волочкова.

Но все эти товарищи так и не предложили балерине руку и сердце. Вот и единственная дочка Волочковой Ариадна уже вышла замуж. А мама - всё нет. Возможно, Анастасия станет быстрее бабушкой, чем женой.

"Ну родит ребёнка, я буду бабушка. Готова я к этому или нет, это всё равно случится. Понимаете?" - говорит Волочкова.

Народ делится на два лагеря по отношению к Волочковой. Одни над ней смеются и критикуют, другие - жалеют и считают Настю просто невезучей. Сама балерина стоит на своём: она прекрасна. Любой мужчина готов пасть к её натруженным ногам. А все злые комментарии только от зависти.

"Мне большинство людей просто завидуют. Завидуют моей молодости, моей красоте, стройности моего тела, умению выходить на сцену. Диванные критики - пусть они идут…. И сидят у себя на диванах", - говорит Волочкова.

В любом случае жениха на горизонте Волочковой пока не предвидится. Но балерине, похоже, и без него хорошо и весело.

"Давайте выпьем по бокалу "Просекко"? И на этой священной ноте завершим сегодня ещё не совсем завершённый день", - подытожила Волочкова.

Юлия Михалкова

Юля Михалкова отвечала в шоу "Уральские пельмени" за красоту. Девушка привыкла долгое время быть единственной женщиной в мужском коллективе.

Но никаких служебных романов. Все участники шоу глубоко женаты и Юлю воспринимали только как друга. Как в такой ситуации найти мужа? Вот и решила Михалкова уйти из проекта.

На самом деле мы шутим. Конечно, Юля ушла из "Уральских пельменей" не ради замужества, а чтобы заниматься личной карьерой.

"Вообще, решение покинуть коллектив было не спонтанным. Я его очень долго обдумывала, очень долго к этому шла. Для того, чтобы начать заниматься какой-то другой деятельностью, которой я хотела, нужно было освободить время и переехать в Москву. Вот, что я и сделала", - говорит сама Михалкова.

Когда-то в своих интервью Михалкова намекала, что у неё есть мужчина и, возможно, они скоро поженятся. Но этого так и не случилось. Ходили слухи, что избранник Юли был женат и так и не развёлся. Как бы там ни было, актриса за свой 41 год так и не побывала в загсе.

Сегодня о своей личной жизни Михалкова не распространяется. А вот об идеале мужчины говорит.

"У вас должны точно совпадать ценности. Мужчина, как и женщина, наверное, должен обладать такими качествами, как доброта, порядочность, честность, любить ближнего своего, уважать родителей", - говорит Михалкова.

Всё, в принципе, просто, как у всех. Неужели это такая редкость?

Светлана Камынина

Светлана Камынина стала известна на всю страну, сыграв главврача Кисегач в сериале "Интерны". Многие тогда дали Светлане намного больше лет, чем было актрисе на самом деле. Возможно, потому, что она играла мать взрослого сына. Хотя по факту разница между актёрами была всего пять лет.

Но, возможно, из-за этого своего типажа в кино взрослой и властной женщины Светлане не удаётся построить отношения с мужчинами в реальной жизни. Ей 46, и замужем она не была.

"Мой опыт показывает: вот те люди, те мужчины, за которых я боролась и пыталась их, в общем-то, как-то остановить, они всё равно ушли. Как говорит Михаил Лабковский, "мужчины, они как троллейбусы: ушёл один - придёт другой", - рассуждает Камынина.

Многие артистки признаются: с возрастом желание выйти замуж, именно замуж, затухает. Одно дело - стихи под луной, а другое - разбросанные по квартире носки.

"Муж - это ответственность. Надо думать, что ему покушать, что ему надеть. Только глаз да глаз нужен, вот как за детьми малыми: ногти подстриг, шапку надел, кефирчик попил, таблетку выпил", - иронизирует Эвелина Бледанс.

Не каждая женщина готова в сознательном возрасте взвалить на свои хрупкие и даже если не очень хрупкие плечи такую ответственность. А любовь хоть со штампом в паспорте и приятнее, но всё же от него не зависит. И одинокой себя Светлана Камынина не считает.

"Потому что мы никогда одни не остаёмся. Всегда рядом родные, близкие, друзья, поэтому не надо переживать. Я не переживаю и вам тоже не советую", - подытожила Камынина.

По материалам программы "10 самых…"