ЦБ опроверг слухи об ограничении на снятие наличных с 1 июня

Сообщения о том, что с 1 июня в России будут введены некие ограничения на снятие наличных денег через банкоматы, не соответствуют действительности. Об этом в пятницу, 30 мая, рассказали в российском Центробанке.

Слухи об ограничениях на снятие наличных пошли из-за неверной трактовки поправок в законодательство. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин пояснял, что по новым правилам при снятии денег через банкомат кредитно-финансовая организация будет обязана осуществить проверку на признаки выдачи средств без добровольного согласия. Если такие признаки обнаружатся, банк должен на 48 часов ограничить выдачу наличных в сумме не более 50 тысяч рублей в сутки.

Как уточнил Центробанк в своем Telegram-канале, указанные поправки в закон о банках и банковской деятельности начнут действовать 1 сентября — это меры по защите клиентов от случаев мошенничества.

Для полной ясности регулятор пообещал определить конкретные признаки выдачи наличных денег без добровольного согласия клиента и разместить их на своем официальном сайте.

Тем временем Центробанк предупредил россиян о новой схеме мошенничества — злоумышленники стали использовать виртуальные карты своих жертв, чтобы снимать наличные в банкоматах без физических карт. При этом мошенники сначала звонят гражданам и пугают их тем, что неизвестные пытаются похитить деньги со счета.