Взрыв прогремел на производящем снаряды для ВСУ заводе в Сербии

Взрыв прогремел утром 30 мая на оборонном заводе "Крушик" в сербском городе Валево. Предприятие производит снаряды для Вооруженных сил Украины. Пострадали пятеро рабочих, сообщил телеканал N1.

По данным телеканала, взрыв на военном заводе произошел во время работ по прессованию пентрита. Один сотрудник получил порезы, у четверых рабочих возникли проблемы со слухом. Пострадавших отправили в местную больницу.

В Службе внешней разведки России ранее привели данные о поставках боеприпасов на Украину сербскими предприятиями. Они это делают вопреки декларируемому властями страны нейтралитету. По информации СВР, Киеву уже поставлено Белградом около 100 тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц и миллион патронов для стрелкового оружия.