Пугачева готовится к триумфальному возвращению в Россию

Алла Пугачева покинула Россию три года назад со скандалом. Примадонна, взяв младших детей, улетела на частном джете вслед за мужем-иноагентом Максимом Галкиным. После отъезда Алла Борисовна очень негативно высказалась о соотечественниках, назвав их "холопами" и "рабами".

Теперь же появилась информация, что звезда может вернуться. Причем не тихо приехать и жить в своем замке в деревне Грязь, а с триумфом появиться на сцене. Общественный деятель Вадим Манукян сообщил, что Пугачевой отправили приглашение принять участие в песенном конкурсе "Новая волна".

"Она может приехать в Россию только ради того, чтобы "вставить шпильку" всем нам. "Новая волна" – статусный музыкальный форум. Если это предложение будет реализовано, она приедет и будет выступать, это вызовет негативный эффект. Ее возвращение окажет катастрофическое влияние на общество", — заявил Манукян.

Общественник надеется, что организаторы конкурса одумаются и отзовут приглашение. При этом препятствия для возвращения Пугачевой в Россию нет, отметил Манукян.

"Министерство юстиции не признало ее иноагентом, на нее не возбуждено никаких уголовных дел в нашей стране. С точки зрения права у нее нет ограничений в России", — пояснил он в беседе с "Абзацем".

Напомним, "Новая волна" в 2025 году пройдет в Казани. Конкурс запланирован на конец августа.