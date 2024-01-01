Путин продлил выплаты детям пропавших без вести военнослужащих

Выплата для детей без вести пропавших военнослужащих продлена на весь период безвестного отсутствия. Это следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного в пятницу, 30 мая.

Новый документ корректирует президентский указ "О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих", изданный в декабре 2024 года.

Прежде выплаты для детей без вести пропавших военнослужащих предусматривались на срок не больше шести месяцев с момента соответствующего приказа командира пропавшего военнослужащего. Теперь выплаты будут выдавать за весь "период безвестного отсутствия" бойца, цитирует документ ТАСС.

В конце 2024 года аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты сообщала, что российские регионы направили в 2024 году на поддержку участников специальной военной операции 201 миллиард рублей. Как подчеркнула эксперт, "это немалые деньги, это приличные деньги".

Председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина рассказала, что депутаты обсуждают новые льготы для участников спецоперации. В частности, предлагается выделять ветеранам боевых действий каждый месяц определенную сумму — хотя бы в размере прожиточного минимума. Парламентарий отметила, что это мало, однако хотя бы что-то.