Беспилотник ВСУ атаковал здание в Энергодаре

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал здание в Энергодаре. Это город-спутник Запорожской атомной электростанции. Обошлось без пострадавших, сообщил в Telegram-канале сообщил мэр города Максим Пухов.

По данным Пухова, дрон неустановленного типа ударил по зданию, расположенному на проспекте Строителей. Возгорания не возникло. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

ВСУ постоянно обстреливают окрестности Запорожской АЭС. Накануне The New York Times сообщила, ссылаясь на спутниковые снимки, что Россия строит линии электропередачи на юго-востоке Украины, чтобы подключить ЗАЭС к своей энергосети. По данным издания, с начала февраля Россия построила более 80 км линий электропередачи и опорных башен на участке между Мариуполем и Бердянском.