Hyundai отзовет почти 100 тысяч автомобилей в России

Официальный представитель Hyundai в России ООО "Хендэ мотор СНГ" отзывает 99 256 автомобилей нескольких моделей. Об этом в пятницу, 30 мая, рассказали в Росстандарте.

Как уточняет ведомство, отзовут машины Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris, SantaFe, которые были проданы в России в период с 2010 по 2015 годы.

Причиной отзыва автомобилей Росстандарт называет высокие риски короткого замыкания в блоке АБС, которое увеличивает риск возгорания в моторном отсеке, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Hyundai, прежде официально прекративший выпуск и продажи своих автомобилей в России, зарегистрировал в Роспатенте не менее четырех товарных знаков. Автопроизводитель застолбил за собой право выпускать автомобили и комплектующие к ним.

Еще одна южнокорейская компания, Kia, объявила о включении России в план продаж на 2025 год. Автопроизводитель рассчитывает реализовать на российском рынке 50 тысяч автомобилей. Компания питает надежды на восстановление своего бизнеса в России на фоне восстановления диалога Москвы с Вашингтоном.