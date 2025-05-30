Навка призналась, что вдовец Чернышев уже живет дальше после смерти Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев поженились 22 сентября 2008 года. Через 10 лет у пары родилась дочь Мила. А вскоре после радостного события Заворотнюк заболела. У актрисы выявили агрессивную форму рака мозга. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" скончалась 29 мая 2024 года. После похорон безутешный вдовец каждый день приходил на могилу любимой.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что Чернышев смог пережить утрату, и сейчас он занимается ледовыми шоу. По словам фигуристки, Петр смог взять себя в руки ради малышки Милы.

"Все нормально. Петя работает, он живет, у него есть дочка, жизнь продолжается. Он помнит, любит", — отметила Навка в беседе с "Газетой.ру", признавшись, что особо не хочет говорить на эту тему.

Напомним, что накануне на Троекуровском кладбище родные и поклонники Заворотнюк собрались чтобы помянуть актрису. Старшие дети Анастасии Анна и Майкл принесли роскошные букеты цветов. Петр Чернышев, встав у могилы на колени, зажег лампадку, поправил букеты, подошел к кресту и на глазах у всех поцеловал его.