Это одна из позиций зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". Расчеты круглосуточно охраняют небо столичного региона. Если вражеский беспилотник каким-то образом сюда долетел – то дальше точно не пробьется. Программное обеспечение "Панциря" настроено на обнаружение всех известных типов БПЛА.

Радиолокационная станция. Радар вращается вокруг своей оси, обеспечивая обзор на 360 градусов. Трехметровые ракеты заряжены в пусковые установки. В кабине - два человека. Оператор, следящий за небом через видеокамеру с тепловизором, которая может автоматически фокусироваться на цели. И командир - он наблюдает за обстановкой на мониторе радара.

Так уж получилось, что столицу защищает боец с позывным "Москва". Выпускник ярославского военного училища. По рассказам бойцов, вражеские налеты происходят, как правило, ночью. Впрочем, для "Панциря" темное время суток – не проблема. Равно как и размер летательного аппарата. Во время массированных атак украинского режима на российские регионы эти парни дают отпор БПЛА.

"Москва" признался: когда видишь на экране вражеский дрон и как он потом разлетается на части после первого же залпа, испытываешь радость и гордость. Ведь работа выполнена на "отлично".