Россия стала лидером по доступности орфанных препаратов. Свой вклад в гарантированную помощь детям с редкими и тяжелыми заболеваниями вносит фонд "Круг добра". На встрече в Кремле за эффективную работу организации Владимир Путин поблагодарил ее руководителя - протоиерея Александра Ткаченко.

Уже пятый год стараниями фонда почти 30 тысяч пациентов, теперь и в новых регионах, получают жизненно необходимые, дорогостоящие препараты. А значит - возможность жить качественно и долго. На эти цели было потрачено полтриллиона рублей. А недавно по поручению президента создан резерв незарегистрированных в России лекарств. Теперь их могут оперативно, в течение одного дня выдавать нуждающимся детям.

"Есть такой косвенный эффект от деятельности фонда – это катализатор развития отечественной фармацевтической промышленности, и сейчас регистрируются и вводятся в гражданский оборот уже отечественные лекарственные препараты, которые получают пациенты, а также медицинские изделия. Наверное, это просто справедливо, чтобы деньги налогоплательщиков оставались здесь, в стране и работали, созидали нашу промышленность", - отметил Ткаченко.

Еще одна заслуга фонда - введение расширенного неонатального скрининга. Процедуру уже 3 года проводят практически всем будущим мамам, и за это время были выявлены более 1300 детей с тяжелыми заболеваниями еще до их появления на свет.