В России может появиться национальный мессенджер - эту идею, которую предложили депутаты Государственной думы, уже поддержали в Кремле.
Речь идет о создании надежной многофункциональной платформы обмена данными. Цель - укрепить цифровой суверенитет нашей страны и составить достойную конкуренцию западным аналогам.
Авторы проекта уточняют, что никаких ограничений для использования других мессенджеров вводить не планируется. Благодаря возможности регистрации аккаунта на портале Госуслуги общение в сети станет более безопасным - сервис будет сам блокировать звонки и сообщения от тех, кто не прошел идентификацию и может оказаться мошенником. А еще профиль в таком мессенджере станет, по сути, электронным удостоверением личности пользователя.
"По нашей задумке, этот мессенджер должен будет уметь взаимодействовать с государственными сервисами. В нем же появится цифровой ID человека, которым, если он захочет, сможет пользоваться в бытовых ситуациях. Например, заселиться в гостиницу без документов или подтвердить свой возраст на кассе супермаркета. Информация будет предоставляться ровно та, которая требуется. Каждый сценарий будет прописываться отдельно соглашением с теми структурами, с которыми будет взаимодействовать этот сервис. Конечно, никто у вас лишнего не увидит", - объяснил Сергей Боярский, депутат Госдумы.