В России может появиться национальный мессенджер - эту идею, которую предложили депутаты Государственной думы, уже поддержали в Кремле.

Речь идет о создании надежной многофункциональной платформы обмена данными. Цель - укрепить цифровой суверенитет нашей страны и составить достойную конкуренцию западным аналогам.

Авторы проекта уточняют, что никаких ограничений для использования других мессенджеров вводить не планируется. Благодаря возможности регистрации аккаунта на портале Госуслуги общение в сети станет более безопасным - сервис будет сам блокировать звонки и сообщения от тех, кто не прошел идентификацию и может оказаться мошенником. А еще профиль в таком мессенджере станет, по сути, электронным удостоверением личности пользователя.