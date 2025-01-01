Собянин: Сеть ночных автобусных маршрутов охватывает почти 100 районов Москвы

В столице работает сеть ночных автобусных маршрутов, охватывающая почти сотню городских районов. Об этом в пятницу, 30 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как уточнил мэр столицы в своем Telegram-канале, ночные маршруты связывают практически все округа с центром города, аэропортами Внуково и Шереметьево, главными железнодорожными вокзалами и ключевыми транспортными узлами.

Первые ночные маршруты появились в Москве более десяти лет назад, теперь же сеть значительно расширилась и продолжает развиваться. С начала 2025 года на 18 маршрутах — 16 ночных и двух круглосуточных — было совершено около 300 тысяч поездок. Каждую ночь пассажиры используют городской транспорт около 3,5 тысячи раз.

Для удобства москвичей и гостей столицы в отдельные ночи продлевается время работы общественного транспорта. Например, в пасхальную ночь до 3:30 утра ходили автобусы, электробусы и трамваи примерно по 150 самым востребованных маршрутам. Кроме того, в праздничные дни бесплатно можно было доехать от станций метро и МЦД до самых крупных кладбищ.

Тем временем старейший в Москве вокзал — Ленинградский — готовится стать самым современным и технологичным. Работа кипит на всех четырех этажах, включая подвальный. Используются технологии информационного моделирования — они помогают оптимизировать время проектирования и эффективно реализовывать проект.