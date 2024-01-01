Время открывать свою страну: где и как отдохнуть в России

Игорь и Оксана - семейная пара с заботами как у всех: работа, дети, домашние хлопоты. Но вот уже 20 лет при первой же возможности они бросают вещи в чемодан и отправляются в путешествие. На пару дней или на недели - неважно. Главное - сменить обстановку.

Эти выходные Игорь и Оксана хотят провести в Петербурге. И не они одни. Вот что рассказывает о городе на Неве шеф северо-западного бюро "ТВ Центра" Анна Морозова: "Так оживленно сейчас выглядит Невский проспект. На уличных верандах кафе нет свободных мест, официанты перешли с размеренного шага на легкую рысь. На площади перед Нарышкиным бастионом в Петропавловской крепости за пять минут до полуденного выстрела - яблоку негде упасть. Туристический сезон-2025 в Санкт-Петербурге обещает быть самым горячим со времен чемпионата мира по футболу".

По статистике, каждый второй россиянин, который уже был в Петербурге, возвращается. Это данные бизнес-системы CRM по анализу бронирований транспортных билетов и мест в отелях. Очевидно, что сюда едут уже не только полюбоваться разводными мостами и сходить в Эрмитаж. Для миллионов людей город на Неве - это романтика, приключения и близкое знакомство с историей родной страны.

Сергей Куликов живет в Орле, в северную столицу регулярно приезжает уже десять лет. В последние разы - даже вместе со взрослым сыном.

"Санкт-Петербург - это любовь с первого взгляда, здесь даже воздух другой. Так как по роду своей деятельности мы подводные исследователи, то нас в первую очередь интересует морская история, история кораблестроения, то, что связано с Петровской эпохой, с водой. Цель приезда сейчас - изучение морской темы России", - делится он.

Санкт-Петербург - один из первых городов в России, где туристическое направление начали развивать как концепцию. Идеей было сделать классический "золотой треугольник" между Дворцовой набережной, Невским проспектом и рекой Фонтанкой лишь отправной точкой для увлекательного путешествия. Чтобы элегантно ответить гостю города на извечный вопрос - куда пойти и что посмотреть. Достопримечательности здесь объединили по тематическим маршрутам. Львиный, свадебный, казачий, гоголевский, путь дворянских династий - каких только нет.

На официальном петербургском сайте-путеводителе - уже более 15 страниц готовых предложений для самостоятельного посещения. А с начала двухтысячных в городе вошел в традицию так называемый "событийный туризм" в виде огромного количества фестивалей: гастрономический, фестиваль света, корюшки, праздник цветов - порядка 20 ярких событий в разное время года.

"Если мы говорим про лето, то мы обязательно ждем вас на мероприятие , которое называется "Паруса в Кронштадте". В июле. Обязательно ждем на мотофестивале "Мотостолица", посвященном мототуризму, ждем на "Семейном фестивале" - формат для путешественников с детьми", - перечисляет Евгений Панасевич, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Изюминка современного Петербурга - так называемая новая география. Изначально это был способ разгрузить исторический центр, устремив людские потоки на периферию. Туристы довольно быстро оценили такие прогулки - например, в районы бывших промзон. Здания заводов и фабрик дореволюционой постройки имеют охранный статус архитектурных памятников регионального значения - сносить их нельзя. И целые кварталы промышленные объектов стояли заброшенными, пока не родилась идея устроить в них атмосферные лофты и общественные пространства. Вот, например, бывший завод Севкабель. Теперь в его цехах проводят выставки, концерты и ярмарки авторских товаров в духе "сделано в СПб".

Растущий поток гостей вносит свои коррективы в гостиничный бизнес. Его представители говорят: туристы стали больше доверять мини-отелям и гостевым домам. Активное бронирование в них на "горячий сезон" сместилось на целый месяц - с апреля на март. Место в приличном бюджетном хостеле за 800 рублей в сутки нужно выкупать еще зимой. Стоимость летней ночи в мини-отеле с удобствами на этаже в историческом центре обойдется в 3-4 тысячи. Цены на апартаменты начинаются от пяти. За квартиры в стиле "бабушкин вариант" частники берут примерно столько же.

Невероятно, но факт: индустрия гостеприимства в Петербурге стала выгоднее для бизнеса, чем даже юридические услуги. Например, помещение в нежилом фонде еще недавно было адвокатской конторой. Теперь офисы переоборудуют в гостиничные номера. И это совсем новый мини-отель, открытие в июне, но свободных мест уже нет.

Маргарита Оболенская недавно получила первый диплом по профессии гида, хотя сама работает сфере гостиничного бизнеса. Она говорит: сейчас борьба отельеров Петербурга идет именно за возвратного туриста, надо постоянно повышать качества сервиса. Она, петербурженка в шестом поколении, решила зайти с интеллектуальных "козырей". Сейчас продумывает пакетное предложение: "завтрак-ночевка-ознакомительная экскурсия". Чтобы гости с порога убеждались: они попали именно в культурную столицу.

12 с половиной миллионов человек, которые ожидаются в этом сезоне, - не предел для Петербурга, говорят специалисты. С каждым годом город становится первой точкой для все более протяженных туристических маршрутов. Вслед за блистательным "Золотым кольцом" вокруг Москвы популярность набирает "Серебряное ожерелье" - и это целых 11 живописных областей Северо-Запада от Архангельска до Сыктывкара.

Одним из главных центров притяжения остается Москва. За 2024 год столицу посетило 26 миллионов туристов. Хотя все больше появляется и других популярных направлений. Сейчас в тренде Калининградская область. Причем люди посещают не только столицу региона, но и обязательно прибрежные городки. Например, Светлогорск или Зеленоградск. Здесь, кстати, начинается Куршская коса - заповедник, куда едут за умиротворением и спокойствием. Видеоролики отсюда набирают миллионы просмотров.

"Многие не знали, что у нас в России можно посмотреть китов. Для этого не обязательно лететь в другую страну. Это можно сделать достаточно бюджетно. Достаточно прилететь в Мурманск, поехать в Териберку и совершенно спокойно понаблюдать за китами", - рассказывает Елена Иванова, основатель туристического агентства.

Чуйский тракт на Алтае - одна из красивейших дорог в мире. В древности она была частью Шелкового пути, связывала Сибирь с Китаем. А сейчас все больше туристов стремится сюда попасть, и те, кто был, вдохновенно рассказывают об увиденном: "Вот в этом и есть прелесть самостоятельной поездки, когда ты не в экскурсии. Потому что на экскурсии ты не можешь остановится вот так вот спонтанно в таком месте. Пройти сфоткаться на каком-то самопальном мостике. Посмотреть на всю эту мощь, здесь нет туристов. Вы здесь будете одни".

Минус таких мест - отсутствие инфраструктуры. Приличную гостиницу найти сложно, а где-то их нет в принципе.

"С отельной базой у нас в стране, если мы не берем черноморское побережье, дела обстоят достаточно печально. Но судя по тому, как нарастает у нас туризм, как идет поток туристов, я думаю, в ближайшее время все это будет развиваться", - продолжает Иванова.

Тех, кто любит загорать под солнцем и купаться в море, ждут курорты Краснодарского края. Сочи, Джубга, Геленджик. Бюджетной, доступной и многими любимой считается Анапа. Однако в этом году пляжи там закрыли по требованию Роспотребнадзора из-за разлива мазута. Впрочем, черноморское побережье большое. Взять тот же Крым, откуда не хочет уезжать собкор "ТВ Центра" на полуострове Никита Васильев. Ведь лучше гор могут быть только горы на внедорожнике. Автомобильные маршруты набирают популярность. К этому сезону сотрудники бахчисарайского лесхоза оборудовали дорогу к пещерному городу Чуфут-Кале. Можжевеловая роща, крымские сосны и захватывающие дух смотровые площадки с фантастическими пейзажами внутренней гряды.

После экстрима так и хочется спокойного отдыха. Оздоровление - то, за чем в Крым все-таки едут в первую очередь. Воздух, море и, конечно, черное золото – живительные сакские грязи – лечат целые поколения. А из грязи - сразу в князи. Дюльбер - имение Петра Николаевича Романова - стало санаторием еще в советские годы. Сегодня восточная сказка Южного берега Крыма - один из немногих в мире жилых музеев. Гости могут поиграть на вековом рояле, напечатать послание потомкам, увидеть экспонаты императорской семьи, которые удалось вернуть из Франции, и почувствовать себя высокой особой.

В Крыму можно отдохнуть по-императорски. И это не речевой оборот, а реальность. Вот, например, апартаменты вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Мама Николая II жила тут до отъезда в эмиграцию. А теперь отдохнуть здесь может любой желающий.

Отдых на полуострове всегда связан с историей. В Новом Херсонесе готовят к открытию первый в России музей Христианства. А пока гости Севастополя могут познакомится с прошлым региона, посмотрев театрализованное шествие-карнавал "Таврический вояж". Полсотни артистов, необычные костюмы и передвижные декорации.

Пляжи уже готовы. Мазута нет. Отдых полностью безопасен. Экологическую обстановку постоянно мониторят специалисты Роспотребнадзора. На полуострове работают четыре лаборатории.

"На сегодняшний день несоответствий ни по морской воде, ни по пляжному песку, пляжной гальке, ни по атмосферному воздуху, ни по воде питьевой на территории Крымского полуострова нет. Все соответствует гигиеническим нормативам", - заявила Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора.

Готова и транспортная инфраструктура. Ежегодно обновляются дороги. В первую очередь - съезды к морю. Перед Крымским мостом к сезону увеличили количество пунктов досмотра, чтобы сократить время ожидания. Работает и альтернативный маршрут через исторические регионы. Спрос на отдых в Крыму растет ежегодно.

"Если говорить о первом квартале, то у нас +16% по отношению к аналогичному периоду 2024 года. Майские праздники - еще более существенные показатели, +34% по отношению к аналогичному периоду. Практически 568000 гостей отдыхали в майские праздники, и эта же динамика у нас прослеживается и на летний период. На сегодняшний день у нас забронировано более 50% номерного фонда", - указал Сергей Ганзий, министр курортов и туризма Республики Крым.

Популярность объяснить просто – на полуострове отдых на любой вкус. Отели с системой "все включено", оздоровительные программы, туристические стоянки и кемпинги в живописных местах. Здесь можно провести гастрономический отпуск с дегустацией вин и морепродуктов или экстремальный, покоряя пещеры и горные вершины. А главное - атмосфера может быть разной каждый день: античный мир Херсонеса или Пантикапея, белоснежные пляжи западного Крыма, которые сравнивают с Мальдивами, лавандовые поля больше, чем в Провансе, Ялта - русская Ривьера, африканская саванна Тайгана и пейзажи Дикого Запада под Белой Скалой. Крым, пожалуй, единственное место, где можно увидеть почти весь мир.

Все больше туристов едет и на Северный Кавказ. Он включает в том числе Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию, Чечню, Ставропольский край. За последние два года регион посетило по 6 миллионов человек. На этой неделе в Минеральных Водах побывал глава правительства. Михаил Мишустин принял участие в Кавказском инвестиционном форме, где многое было посвящено теме развития туризма. Например, премьеру показали отечественную кабинку для канатных дорог.

На Северном Кавказе сейчас много вкладывают в развитие горнолыжных курортов. Строятся новые трассы и гостиницы с ноля. О развитии региона премьер говорил на большом совещании. Большую поддержку государство сейчас оказывает тем, кто вкладывает деньги в развитие туризма.

"Государственная поддержка предпринимателям, которые строят туристические объекты оказывается существенная, серьезная. Приняли еще одно решение - продлить до конца 2030 года право на применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость для отелей и для иных объектов размещения путешественников. В целом по поручению президента ведется работа по перезапуску всей системы санаторно курортного лечения Северного Кавказа. Она должна быть завершена в ближайшие три года", - отметил Мишустин.

Работы уже сделано много. Все, кто путешествует по России, отмечают, что инфраструктура улучшается. Еще бы цены на авиабилеты были доступнее. Например, Камчатка - дорогое направление. Позволить себе поездку к вулканам может далеко не каждый российский турист. А Дальний Восток прекрасен по-своему. Лучше всех об этом знает Ольга Скрипникова, собкор "ТВ Центра" в Приморском крае.

Легко скользя по мачте, белый парус вздымается над лодкой. Небольшой ветер отдаляет яхту все дальше от берега. Но именно отсюда, с моря можно прочувствовать совсем другой Владивосток. Спокойный, тихий и неторопливый. Выходы в море именно под парусом как туристическое направление сейчас набирает обороты в Приморье. Елена и Олег и сами исследуют морские уголки края, и гостей со всей страны принимают на борту. Говорят, в этом году спрос на прогулки значительно вырос.

"Приморье для многих было неизвестно. Все летали в Турцию, Грецию. Но они там не увидят то, что здесь. Многие для себя открыли, что, оказывается, в Приморье море богаче и интереснее. И это в России, не надо ехать за границу. Говорят, даже в пятки не годится Турция, они там не ловили ни устрицу, ни трепанга, ни тем более анадару", - говорит Елена.

Туристы раскусили весь шик таких прогулок. Яхте, в отличие от катера, не нужно много топлива, поэтому уйти она может довольно далеко. И, конечно, туда, где ловится рыба и деликатесы. Которые готовят сразу в море. Несколько километров от города - и вот перед нами укромные бухты, которые, конечно, не видны с берега. Вот так под парусом здесь можно раствориться в морской безмятежности и окунуться в лучи закатного солнца. Именно за этими невероятными ощущениями и едут туристы со всей страны.

За этим - и за гастрономическими изысками. Где, как не в городе у моря, лучше пробовать свежеприготовленные морепродукты. Различные фестивали собирают гурманов круглый год. Зимой - корюшка, весной - мидия, минтай, летом - гребешок. И в ресторанные меню шеф-повары добавляют колоритные блюда из локальных морепродуктов. Например, из осьминога.

Приморье - это уже не только морской отдых исключительно с июля по август. Задача и бизнеса, и властей сделать туристический сезон как можно дольше. Поэтому и дикие места становятся доступнее в любое время года. Стоит только свернуть с асфальтированной трассы, как природа показывает свои секреты. Пять каскадов Кравцовских водопадов бурлят в самом сердце национального парка "Земля леопарда". Годами люди здесь сами вытаптывали тропинки, уничтожая растения, в том числе и краснокнижные. Сейчас же среди первозданного леса проходит комфортная экологическая тропа.

"Это действительно дикое место, здесь живет леопард, его зовут Анисан. И эти водопады - как входная группа для всего туризма в нацпарке и для всего юго-запада Приморского края", - заметил Иван Раков, начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда".

В прошлом году Приморье посетили более четырех с половиной миллионов гостей. И это не только жители России, но и Китая, Японии, Кореи, Америки, Португалии. Такие туристы, которые уже немало повидали, - как двигатель развития отрасли в Приморье. Ведь отдыхающие хотят не только интересные программы, но и качественный сервис. И получают его.

"Мы благодарны за обратную связь от туристов, потому что действительно отдыхать с комфортом, даже если едем в тайгу, это нормальные человеческие потребности, об этом не стоит забывать", - говорит Наталья Набойченко, министр туризма Приморского края.

Размещение у самого моря с отельным сервисом. В такой глэмп летом туристам, пожалуй, можно взять с собой только купальники и хороший настрой на отдых. Внутри люксовой палатки есть и душ, и кондиционер, и кухня, а на веранде купель с подогревом. При этом в таких полусферах комфортно и зимой. Что привлекает туристов весь год.

Приморье - это уже не только морской отдых исключительно с июля по август. И даже сам климат этому помогает. Весной, например, раньше распускается рододендрон, летом озера края дольше радуют нежными цветками знаменитого лотоса Комарова. А теплая осень любителям пляжного отдыха дает возможность купаться до середины сентября.

Туризм в России растет рекордными темпами - более десяти процентов в год. За лето ожидается 50 миллионов поездок. И совсем не обязательно лететь через всю страну.

"Люди стали любить, ценить. Стали не просто проводить выходные дни дома на диване или на даче. Стали больше путешествовать. Я живу в городе "Золотого кольца" России. В Переславле Залесском. Я вижу этот объем туристов, которые к нам приезжают каждые выходные. Я вижу, как растет туристический сегмент в моем городе. Появляются новые гостиницы, новые рестораны. И это, конечно же, не может не радовать", - резюмировала Елена Иванова.

Кстати, еще один вид туризма - речной. И он тоже возрождается в России. Круизы по Волге или Оке снова в моде. Так что возможности для отдыха в нашей стране безграничны. Нужно просто посмотреть по сторонам.