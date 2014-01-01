Шпионский и дипломатический скандал между Будапештом и Киевом в любой момент рискует перерасти в военное противостояние. Венгрия уже сбивала украинские разведывательные беспилотники, а несколько недель назад даже ввела войска и тяжелую технику в приграничные поселки. Пока со своей, венгерской стороны.

Премьер-министр Виктор Орбан наряду со словацким коллегой Робертом Фицо - одни из немногих европейских политиков, которые не стесняются жестко выступать в отношении киевского режима.

"В начале этого года украинцы вступили в сговор с брюссельскими бюрократами, чтобы перекрыть крупный европейский газопровод, проходящий через их территорию. Таким образом они хотят оказать давление на словаков и на нас, чтобы втянуть нас в российско-украинскую войну", - заявил Орбан.

Фицо за свою взвешенную позицию уже поплатился, по чистой случайности выжив после покушения. Орбана убить не пытались, но хотели уничтожить политически. Только недавно в Будапеште безрезультатно сдулись митинги оппозиции, участники которых обвиняли венгерского премьера в пророссийской позиции и требовали его отставки. Чтобы понять, кто стоял за демонстрациями, достаточно изучить заявления большинства еврочиновников. Они поддерживали оппозицию и призывали Орбана не применять силу против протестующих.

"Мы хотим суверенитета. Мы не хотим общих налогов, мы не хотим общих заимствований, мы не хотим централизованного управления экономикой, и мы не хотим, чтобы наши деньги отправлялись на войну третьей страны", - отвечал Орбан.

Еще один камень преткновения между Венгрией и Европой – это признанное в России экстремистским движение ЛГБТ. Любители неправильной радуги на своих парадах часто ходят с украинскими флагами, но венгерское руководство выступает за традиционные ценности. С 27 мая в стране официально запрещены такого рода демонстрации. Логичное решение вызвало такой же логичный шквал критики в Европе. Возбудились и поборники нетрадиционных отношений на Украине. Внесенный в перечень террористов и экстремистов в России украинский депутат Алексей Гончаренко, симпатизирующий однополым девиантам, открыто оскорбил Виктора Орбана, назвав того "петухом". Позже депутат и мастер криворожской дипломатии пояснил, что оскорбление Орбана было связано с препятствиями, которые венгерский премьер чинит вступлению Украины в ЕС. Будапешт неоднократно заявлял, что не поддержит Киев в вопросе евроинтеграции.

"Честно говоря, я не могу представить, что Украина выполнит необходимые критерии в обозримом будущем. Честно говоря, я не вижу такой возможности. У нас большой опыт взаимодействия с ними, там живет большое венгерское сообщество, чьи права очень грубо нарушаются в последние годы. В ЕС лицемерно называют евроинтеграцию процессом, основанным на заслугах, но движение Украины к выполнению европейских критериев незаметно", - констатировал Петер Сийярто, глава МИД Венгрии.

Такая позиция окончательно испортила и без того натянутые отношения между странами. Глава киевского режима Зеленский, в свою очередь, обвинил Венгрию в попытке развалить ЕС. Он, впрочем, не инициатор, а лишь продолжатель конфликта с Венгрией. Если говорить о современной истории, то проблемы у соседних государств начались около 11 лет назад.

"С 2014 года. В тот момент, когда на Украине был осуществлен государственный переворот. Вот с этого момента. Это Ужгород и прилегающие к границе с Венгрией территории. По тем временам на территории западной части Украины проживало порядка 150 тысяч венгров, этнических венгров, которые начинают свою историю еще с момента образования Венгрии в 1918 году", = объяснил Юрий Дудкин, военный и политический эксперт.

Венгерское меньшинство, по сути, подвергалось похожим унижениям, как и русскоязычные граждане Украины. Режим Петра Порошенко через зависимый парламент утвердил целый ряд законов, которые запрещали получать образование на национальных языках и ограничивали возможности для культурного развития других народов. Венграм удалось на время отстоять права своего меньшинства. Конфликт находился в холодной фазе, но проблемы резко обострились с началом боевых действий, когда Киев закрыл границы и начал силовую мобилизацию.

"Естественно, Венгрия отстаивает интересы своих граждан, проживающих на территории Украины, которые, кстати, тоже подвергаются бусификации, насильственному призыву в армию. Украина превращена в гетто, но некоторым венграм удалось бежать", - продолжает Дудкин.

Рассказы спасшихся не добавляют симпатий венгров в нынешней украинской верхушке. Подавляющее большинство населения выступает против помощи Киеву. Правительство Венгрии инициировало масштабный референдум, на котором местные жители должны дать ответ на простой вопрос: стоит ли принимать Украину в ЕС? Глас венгерского народа хотят услышать не из праздного любопытства. Результаты озвучат в середине июня, почти наверняка большинство венгров откажут Киеву в европейском будущем, и на основании этого решения официальный Будапешт сможет проголосовать против, когда на европейском уровне встанет вопрос о членстве Киева.

"Венгрия, безусловно, имеет рычаги воздействия на Украину. Лишь только потому, что все решения в Евросоюзе и в НАТО принимаются не просто большинством, а абсолютным консенсусом. Поэтому Венгрия является такой своего рода золотой картой в ЕС и НАТО по решению любых вопросов на сегодняшний день", - заключил эксперт.

Еврочиновники пытаются помешать Будапешту. Но референдум уже не остановить и на результаты повлиять невозможно, поэтому в Брюсселе решили просто забрать у Венгрии право голоса. Для этого, впрочем, также необходим абсолютный консенсус, а его в Европе уже нет. Очередная попытка на неделе провалилась. Но надо знать европейских бюрократов - ситуация еще может измениться. Что, впрочем, не даст автоматических гарантий Киеву на вступление в ЕС. Но в случае лишения права голоса у Венгрии будут развязаны руки для альтернативных действий по спасению своих земляков в Закарпатье. Сейчас там проживает 150 тысяч украинских венгров. И при скромной помощи венгерской армии шансов на европейское будущее у отдельно взятой украинской области значительно прибавится.