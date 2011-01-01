В Москве предотвращен теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 30 мая, рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в мобильном телефоне задержанного москвича нашли переписку с украинским куратором — россиянину велели забрать "схрон" в лесопарке на западе Москвы. Там сотрудники правоохранительных органов обнаружили самодельную бомбу.

Установлено, что задержанный должен был устроить взрыв в местах массового скопления людей. Однако планы киевского режима и его подручного были сорваны.

Ведется расследование уголовного дела о приготовлении к совершению теракта, москвич арестован.

Ранее сообщалось, что в Калининграде задержали россиянина, который по заданию киевского режима готовил ко Дню Победы террористический акт. Мужчине велели устроить взрыв на маршруте следования парадной колонны военнослужащих, участвовавших в Параде Победы.

Также сотрудники ФСБ задержали подростков, готовивших поджог здания Министерства обороны перед 9 Мая в городе Вышний Волочёк Тверской области. Парень 2011 года рождения самостоятельно изготовил взрывное устройство, а его напарник раздобыл сведения об уже изготовленных зажигательных устройствах в Вышневолоцком городском округе.