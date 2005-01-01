Диана Гурцкая после смерти мужа горько пожалела, что не успела сделать одну вещь

Певица Диана Гурцкая потеряла мужа два года назад. Петру Кучеренко стало плохо в самолете, когда он возвращался из заграничной командировки в Москву. Медики пытались его спасти, но все усилия оказались тщетны.

С того дня певица учится жить заново. Диана признается, что на ее душе образовалась рана, которая уже вряд ли затянется.

"Он всегда будет в моем сердце. Я его буду любить вечно и бесконечно. Это мое сердце, это моя любовь, это моя жизнь", — сказала артистка в беседе с "Пятым каналом" артистка.

Гурцкая все еще вспоминает, что у них с мужем были большие планы на будущее. Певица с горечью думает о том, что не смогла подарить любимому еще одного ребенка. "Я безумно люблю детей. Жалею, что как-то в свое время не подумала о втором ребенке", — заявила она.

Напомним, Диана Гурцкая и Петр Кучеренко поженились в 2005 году. Спустя два года певица родила сына Константина. Сейчас мальчик во всем помогает маме, с ним артистка приходит на светские мероприятия и концерты.