О турецком или чьем-либо еще посредничестве на российско-украинских переговорах в Стамбуле речь не идет. Такое заявление сделала в пятницу, 30 мая, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница подтвердила, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским прибудет в Стамбул для встречи с украинскими переговорщиками 2 июня. При себе наша переговорная группа имеет проект меморандума и другие предложения о прекращении огня.

Что касается сообщений о возможном прибытии в Стамбул представителей Соединенных Штатов, Великобритании, ФРГ и Франции, Мария Захарова отметила отсутствие связи между перемещениями представителей указанных государств и двусторонними переговорами Москвы и Киева, сообщает "Интерфакс".

Интерес к посредничеству ранее изъявляли многие государства и объединения. Например, новый папа римский Лев XIV предлагал Ватикан в качестве места проведения переговоров. Но глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что "немножко это неэлегантно", если представители двух православных стран будут обсуждать свои отношения на католической площадке.

В то же время не смолкают слухи о том, что Соединенные Штаты отходят от роли посредника между Россией и Украиной. Американский президент в телефонном разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими политиками подчеркивал, что Москва и Киев должны урегулировать свои разногласия самостоятельно.