Минюст признал иноагентами писателя Экслера и демографа Ракшу

Министерство юстиции России опубликовало в пятницу, 30 мая, обновленный реестр иностранных агентов. Его пополнили шесть граждан и одно юридическое лицо, притом еще одна организация из списка исключена.

Иностранными агентами признаны писатель Алексей Экслер*, демограф Алексей Ракша*, фотограф Евгений Фельдман*, правозащитники Александра Поливанова*, Александр Черкасов* и Григорий Охотин*, а также информационный ресурс "Москва против мобилизации"*.

Наряду с этим из реестра иностранных агентов в связи с ликвидацией исключено общество с ограниченной ответственностью "Хроникёр".

Актуальный список лиц и организаций, признанных иноагентами, опубликован на официальном сайте Министерства юстиции России.

Ранее заместитель российского министра юстиции Олег Свириденко заявил, что если "сегодня хоть космонавт приземлится с любой планеты и начнет творить чудеса против нашей страны — он будет иноагентом". Политик подчеркнул, что усилилось влияние на Россию коллективного Запада, поэтому "меры и формы нового законодательства были вынужденными и необходимыми".

При этом певицу Аллу Пугачеву, не раз допускавшую спорные высказывания о России и ее гражданах, Минюст признавать иноагентом не спешит — как и шоумена Ивана Урганта, которого некоторые винят в недостаточно четкой позиции по поводу СВО. Олег Свириденко пояснял, что они не нарушали закон, поэтому и нет причин для наложения на них санкций.

* физические и юридические лица, признанные в России иностранными агентами и включенные в соответствующий реестр