На заседании правительства обсудили ситуацию в угольной промышленности

Ситуацию в угольной промышленности и меры ее поддержки обсуждали на заседании правительства.

Премьер Михаил Мишустин отметил, что это одна из базовых отраслей, которая обеспечивает стабильную работу важнейших секторов экономики, включая металлургию, электроэнергетику и жилищно-коммунальное хозяйство. Участвует она и в решении социальных задач. Однако в последнее время угольная промышленность столкнулась с серьезными вызовами. Это в том числе снижение мировых цен на продукцию и закредитованность компаний.