На заседании правительства обсудили ситуацию в угольной промышленности

Ситуацию в угольной промышленности и меры ее поддержки обсуждали на заседании правительства.
Премьер Михаил Мишустин отметил, что это одна из базовых отраслей, которая обеспечивает стабильную работу важнейших секторов экономики, включая металлургию, электроэнергетику и жилищно-коммунальное хозяйство. Участвует она и в решении социальных задач. Однако в последнее время угольная промышленность столкнулась с серьезными вызовами. Это в том числе снижение мировых цен на продукцию и закредитованность компаний.
"По поручению президента правительством был задействован целый ряд мер поддержки отрасли. В частности, заключено соглашение между "РЖД" и Кемеровской областью о гарантированном вывозе значительных объёмов угля в восточном направлении. Увеличена доля использования инновационного подвижного состава. Снижены ставки операторов вагонов и на перевалку в портах. Введена сквозная технология перевозок, позволившая почти вполовину сократить время доставки от Кузбасса до портов юга, что значительно уменьшает транспортные издержки компаний", - указал премьер.