Стал известен состав делегации Украины во втором раунде переговоров с Россией

Украинские власти решили не менять состав своей переговорной группы перед вторым раундом диалога с Россией, запланированным на 2 июня в Стамбуле. Об этом рассказал в пятницу, 30 мая, официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Как заявил чиновник, "если встреча состоится и российская делегация будет той же, что и не предыдущей встрече, то можно ожидать того же состава украинской делегации, что на той встрече".

Тихий также пообещал, что представители Украины во время дальнейших переговоров в Стамбуле сосредоточатся на вопросе "полного и безусловного прекращения огня", сообщает ТАСС.

Ранее ходили слухи, что Украина может скорректировать состав своей делегации в случае продолжения переговоров с Россией по мирному урегулированию конфликта. В Кремле, оценивая такую вероятность, признали, что "имеют значение все нюансы".

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слухи о якобы просьбе Вашингтона заменить руководителя российской делегации, отмахнулся от этих инсинуаций. Дипломат подчеркивал, что "если бы Соединенные Штаты захотели нам что-то передать, они знают, как это сделать, не опускаясь до унизительной формы распространения слухов".