Обхватила себя руками, в глазах тоска: Кейт Миддлтон нашли в лесу после вопиющего поступка Уильяма

Уильям нанял команду адвокатов, которые были на стороне леди Дианы во время ее развода с тогда еще принцем Чарльзом. Британская пресса назвала этот поступок вопиющим, ведь он означает, что наследник престола либо готовится к расторжению брака, либо отказался иметь дело с юридической фирмой, которая десятилетиями сотрудничает с королевской семьей и до сих пор ведет дела Карла III.



Издание Daily Mail считает, что вероятнее всего будущий король Британии решил заранее показать, что он не пойдет по стопам отца, и уже сейчас набирает себе в команду надежных людей. Первую версию газета отвергла после поездки Уильяма и Кейт на остров Малл. Принц и принцесса Уэльские с такой нежностью относились друг к другу во время визита в Шотландию, что поверить в развод пары невозможно.

Правда, в один из дней королевский фотограф Джош Шиннер снял Миддлтон в лесу одну. Принцесса вышла на прогулку и остановилась на опушке. Солнце играло в ее волосах так красиво, что Шиннер не удержался и сделал снимок. На днях он опубликовал фото на своей странице в соцсети.

Поклонники королевской семьи пришли в восторг от фото. Но некоторые отметили, что Кейт обхватывает себя руками в защитном жесте, как будто ей холодно или тревожно. И хоть на губах принцессы улыбка, в глазах — тоска. Вероятно, в тот момент Миддлтон задумалась и не позировала фотографу.