Нельзя исключать расширение Североатлантического альянса на Азию, если военные КНДР появятся на "европейской территории". С таким заявлением выступил в пятницу, 30 мая, президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как отметил политик, он возражал против того, чтобы НАТО играла какую-либо роль в Азии, поскольку помнит о значении буквы Н в этой аббревиатуре — она означает Северную Атлантику.

Однако КНДР "действует вместе с Россией на европейской земле", что ставит "большой вопрос для всех нас". Макрон заявил, что "если Китай не хочет, чтобы НАТО участвовала в делах Юго-Восточной Азии или Азии, он должен не допустить, чтобы КНДР была задействована на европейской территории".

Одновременно с этим французский лидер призвал Европу и Азию создать новый альянс для противодействия крупным державам, стремящимся создать "сферы принуждения" в регионе, сообщает РБК.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что любая милитаризация и любые идеи о создании военных блоков всегда несут в себе риски конфронтации, которая может перейти в горячую фазу. Так он оценил стремление властей Японии создать "азиатскую НАТО".

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что необходимо сделать Евразию "пространством мира и стабильности". При этом директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что сегодня, когда сотрясаются основы международного порядка и архитектуры безопасности, Россия вместе с друзьями и партнерами вновь берет на себя бремя лидерства.