Россия в принципиальном плане готова рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, однако при соблюдении конкретных условий. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Дипломат выступил в пятницу, 30 мая, на инициированном российской делегацией заседании Совета Безопасности ООН, посвященном европейским попыткам воспрепятствовать мирному процессу вокруг Украины. Онлайн-трансляция заседания проводилась в официальном Telegram-канале постпредства России.

Как отметил Небензя, в принципе мы готовы рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, но только в случае остановки поставок странами Запада вооружений киевскому режиму и мобилизации на Украине.

При этом политик предупредил, что российские Вооруженные силы способны продолжать и наращивать боевые действия столько, сколько потребуется.

Ранее источники рассказали, что киевский режим в своем проекте меморандума по мирному урегулированию конфликта предлагает России прекращение огня на суше, на море и в небе. При этом мониторить его соблюдение будут "международные партнеры".

Однако в Европе объяснили, зачем Украине на самом деле перемирие. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен предупреждал, что европейцы воспользуются прекращением огня, чтобы перевооружить Украину, вместо того, чтобы, как обещают России, после паузы в боях обсудить политическое урегулирование.