Обеспечил связь с командованием: подвиг рядового Сумарокова

Рядовой Александр Сумароков смог в кратчайшие сроки отремонтировать повреждённый в результате обстрела боевиков ретранслятор, а когда заметил вражеский дрон, уничтожил его. Благодаря грамотным действиям рядового Сумарокова связь между командованием и штурмовыми группами не прерывалась. Наши военные смогли закрепиться на новых позициях.

Гвардии лейтенант Алексей Петрушевский своевременно доставил продовольствие и боеприпасы нашим подразделениям на передовую, оказал первую помощь двум раненым бойцам и эвакуировал их в медицинское учреждение. Благодаря решительным действиям Алексея жизни наших военнослужащих были спасены, сообщает "ТВ Центр".