В зоне СВО российские военные стремительно продвигаются на южнодонецком направлении. Мотострелки и десантники штурмуют два крупных опорных пункта неонацистов - последние звенья в линии обороны ВСУ на этом участке.

В порту Одессы горят ангары. Оплавленные металлоконструкции, швеллера и обугленные стены. Это всё, что осталось от склада, где ВСУ хранили безэкипажные катера, те самые, которые националистам поставляют страны НАТО для совершения диверсий в акватории Чёрного моря.

Удары российских войск по инфраструктуре ВСУ – это ответ на попытки атаковать приграничье. Что сильнее приводит в ужас националистов – свист снаряда высокоточного "Краснополя" или шум винтов обычного дрона над головой – сегодня большой вопрос. Казалось бы, вещи по умолчанию разные.

Наши бойцы, придумали, как усилить аккумуляторы на уже привычных дронов и с безопасного расстояния, отправлять их в тыл противника. Техника ВСУ теперь горит в тех районах, куда прежде российские малогабаритные камикадзе, да ещё и усиленные взрывчаткой, не долетали.